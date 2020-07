"Passen hervorragend in unser Konzept": Wunstorf holt Valmir Avdulli und Gibril Ceesay

Sonst mehr als 1000 Zuschauer: Freie Sicht auf das Reitturnier in Thönse

Ceesay wechselte von den Havelser C-Junioren ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des VfL Wolfsburg und konnte dort Bundesliga-Erfahrung sammeln. In der abgebrochen Saison war er in der Männer-Landesliga für den SC Hemmingen-Westerfeld am Ball. „Das ist ein quirliger Linksfuss mit Offensivdrang“, sagt Wunstorfs Pressesprecher Andreas Schmitz.

Einen ähnlichen Werdegang hat Avdulli vorzuweisen. Aus der U15 der Havelser ging es für ihn ins NLZ von Hannover 96. Zuletzt spielte er für die U19 des JFV Calenberger Land in der Regionalliga Nord. Avdulli wird von Schmitz als flexibel einsetzbarer Teamplayer beschrieben, der auch als Linksverteidigers aufgestellt werden kann. „Beide Spieler passen hervoragend in unser Konzept und werden uns in der kommenden Saison viel Spaß bereiten“, sagt der Sprecher.