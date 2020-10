FC Würzburger Kickers - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt nach der Länderspielpause am Sonntag um 13.30 Uhr in der FLYERALARM Arena beim FC Würzburger Kicker an. Der Aufsteiger steht nach drei Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz, während die Kieler Störche nach dem gestrigen 1:0-Sieg des HSV als Tabellenzweiter anreisen..