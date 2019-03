Hinteregger schließt Augsburg-Rückkehr - Baum: "Weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht"

In allen elf Spielen der Eintracht seit seiner Ankunft stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Unter Baum war das am Ende nicht mehr der Fall, daher schließt der Österreicher eine Rückkehr unter dem aktuellen FCA-Trainer aus: "Wenn der Trainer bleibt, gibt es keine Rückkehr."

Baum kontert: "Weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht"

Augsburgs Manuel Baum konterte die Aussage seines ehemaligen Spielers prompt. Nach dem Dienstagstraining der Augsburger sagte Baum: "Ich finde, er hätte das nicht nötig. Vor allem holt er zum Rundumschlag aus. Mir stößt auf, dass er den Verein unter Druck setzt. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Er hat mit Sicherheit eine Idee, was er mit solchen Aussagen erreichen will." Der 39-Jährige versicherte auch, dass er nicht nachtragend sei. "Da stehe ich drüber."