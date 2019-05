Flavio-Becca-Berater Klaus Toppmöller verrät: Deshalb könnte der Milliardär als Investor beim FCK einsteigen

Der 1. FC Kaiserslautern ist nur noch ein kleiner Punkt auf Deutschlands Fußball-Landkarte. Der Deutsche Meister von 1997 ist in der Versenkung verschwunden, kämpft in der 3. Liga sogar um den Klassenerhalt. Finanziell sind die Roten Teufel ebenfalls nicht auf Rosen gebettet. In diesem Bereich soll der Milliardär Flavio Becca nun Abhilfe schaffen. Die Verhandlungen mit Becca als neuem Invstor sind bereits sehr intensiv. Bis Ende Mai muss der FCK genügend Finanzmittel für die kommende Drittliga-Saison aufweisen.