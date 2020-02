1. FC Kaiserslautern nimmt Stellung zur Trennung von Fan-Idol Gerry Ehrmann

Der 1. FC Kaiserslautern hat nach der Trennung vom bisherigen Torwarttrainer und Klub-Ikone Gerry Ehrmann schwere Vorwürfe gegen den 61-Jährigen erhoben. In einer Stellungnahme auf der Vereinshomepage äußerten die Pfälzer zwar Verständnis, dass die Freistellung Ehrmanns für viele Fans und Mitglieder "nur schwer zu ertragen sei". Auch habe sich Ehrmann durch "die Weiterentwicklung talentierter Torhüter ausgezeichnet" und sei in den vergangenen wirtschaftlich und sportlich schwierigen Jahren "einer der wenigen Anker" gewesen. Allerdings berichtet der FCK auch von einem seit Monaten schwelenden Konflikt zwischen Ehrmann und dem Trainerteam um Chefcoach Boris Schommers . In den vergangenen Tagen sei jedoch durch Ehrmann mehrfach "zu massiven, substantiellen Beleidigungen, Arbeitsverweigerungen und Drohungen gegenüber dem Trainerteam gekommen".

FCK sah sich wegen Ehrmann zum Handeln gezwungen

Die Fans hatten vehement gegen die Freistellung ihres Idols, die der Klub am Sonntag bestätigt hatte, protestiert. In einer Online-Petition mit dem Titel „Gerry Ehrmann bleibt beim FCK“ unterschrieben bis am Montagnachmittag über 3500 Personen. Weiter heißt es da: „Unsere Legende entlässt niemand - er ist der FCK!“ Zudem wird der Verein massiv in den sozialen Netzwerken kritisiert. „Ohne Gerry kein FCK!!! Schommers raus! Schämt euch!“ - ein Plakat mit diesen Worten hing zudem vor der Geschäftsstelle des krisengeplagten Traditionsklubs auf dem Betzenberg. Der Keeper absolvierte zwischen 1984 und 1998 über 300 Spiele für den FCK. Seit 1996 war Ehrmann als Torwarttrainer auf dem Betzenberg aktiv.