Fechten: Leipziger Jörg Fiedler bekommt sein Trainerdiplom

Leipzig. Glückwunsch, das war ein Gefecht, lehrbuchreif! Leipzigs Degen-Ass Jörg Fiedler (41) hat sein Trainerdiplom mit sehr guten Ergebnissen in der Tasche. „Noch nicht ganz“, lächelt der zweifache Familienvater spitzbübisch, „die feierliche Zeugnisübergabe findet erst am 15. Oktober an der Trainerakademie in Köln statt.“