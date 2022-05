Fechterin Ella Gamke gewinnt bei Deutscher U17-Meisterschaft  im Florett

Leipzig. Die Erfolgsserie der hiesigen Nachwuchsfechter reißt nicht ab: Eine Woche nach den Degen-Assen des Bundesstützpunktes in der U20 bejubelte der TV Markkleeberg von 1871 erstmals eine Deutsche Meisterin. Ella Gamke errang sensationell die Goldmedaille bei den U17-Titelkämpfen der Florettspezialistinnen in Winsen. Insgesamt feierte die 16-Jährige sechs Erfolge in der Vorrunde über je fünf Treffer sowie sechs weitere Siege im Direktausscheid, wo 15 Treffer zum Erreichen der nächsten Runde nötig waren. Ingsesamt ließ die Rand-Leipzigerin 90 Kontrahentinnen hinter sich.

