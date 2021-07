"Hat er ganz klar verbockt": Ex-Schiedsrichter Rafati kritisiert Elfmeter-Pfiff von Makkelie

Es war die Aufregerszene im zweiten EM-Halbfinale: Englands Raheem Sterling kam in der Verlängerung nach einem leichten Kontakt von Dänemark-Verteidiger Joakim Maehle zu Fall. Schiedsrichter Danny Makkelie sah dabei ein Foul und entschied auf Strafstoß. Videoassistent Pol van Boekel überprüfte die Szene zwar, griff aber nicht ein. Stürmerstar Harry Kane verwandelte im Nachschuss (104.) und sorgte damit für den Sieg und den Final-Einzug der "Three Lions". Ex-Schiedsrichter Babak Rafati stellt gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), klar: "Es ist für mich ganz klar eine Fehlentscheidung. Für mich ist das kein Elfmeter." Anzeige

Der ehemalige Bundesliga-Referee monierte, dass der Angreifer in solchen Situationen meist den Kontakt mit dem Abwehrspieler suche. "Sterling geht mit hohem Tempo in den Strafraum - und dass es dann zu einem Kontakt mit Verteidigern kommt, ist selbsterklärend. Wir sind beim Fußball-Sport und nicht beim Basketball", erklärt Rafati weiter. Weil Schiedsrichter Makkelie zur Bewertung der Szene aus der Sicht Rafatis eigentlich "glänzend" postiert ist, sei die anschließende Elfmeter-Entscheidung des Niederländers umso unverständlicher. "Das hat er für mich ganz klar verbockt", so das Resümee des 51-Jährigen.

Auch zur bisherigen Marschrichtung der EM-Referees während des laufenden Turniers passe der Pfiff nicht. "Wenn man die Linie, die bei der EM angewendet worden ist, nimmt, dann passt die überhaupt nicht in das Spiel rein", meint Rafati, dem auch das mangelnde Fingerspitzengefühl in einer spielentscheidenden Phase aufstößt. "Für mich ist es unverständlich, wie man das pfeifen kann, auch bei der Bedeutung des Spiels. In einer Spielphase, in der es um alles geht, um den Finaleinzug." Insgesamt stellte Rafati dem Niederländer jedoch ein ordentliches Turnierzeugnis aus. "Er hat sonst insgesamt gut gepfiffen. Er ist der Mann der Zukunft", so Rafati über Makkelie, der insgesamt vier EM-Partien leitete.





Rafati: "Du musst Rückgrat haben" Dass der Spielleiter im entscheidenden Moment für "Gastgeber" England entschied, hat für Rafati auch mit dem besonderen Druck im Londoner Wembley-Stadion zu tun. "Du musst Rückgrat haben, du musst mehr Erfahrung haben, du darfst kein Heimschiedsrichter sein", sagte er. "Es ist sein erstes großes Turnier und hier war dieser Heimbonus. Makkelie hat womöglich dem Druck dieser 60.000 Zuschauer nicht standhalten können. Das ist die Quittung dafür, dass wir Schiedsrichter in Drucksituationen nicht genug schulen."