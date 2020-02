Fehlstart für Deutschland bei Biathlon-WM: Denise Herrmann "tut es wirklich leid"

Eine Blechmedaille, ein Blick in die Historie, das Klima und auch noch Doping: Der Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaft in Antholz hatte es in sich. Aus deutscher Sicht lief Tag eins nicht optimal. „Wir sind schon enttäuscht, denn wir haben unser Ziel nicht erreicht“, redete Arnd Peiffer nach Rang vier am Donnerstag in der Mixed-Staffel Klartext. Mit einer Medaille wollte das DSV-Team schwungvoll in das Saisonhighlight starten. Daraus wurde nichts, weil: „Wir hatten zu viele Nachlader.“ Tatsächlich verballerten die Deutschen Edelmetall. Keiner kam fehlerfrei durch, schon Startläuferin Franziska Preuß schwächelte (drei Fehler), übergab als Elfte. Dem Rückstand lief das Quartett praktisch immer hinterher. Eine Strafrunde und elf Nachlader standen am Ende zu Buche. Zum Vergleich die Bilanz der Medaillengewinner: Weltmeister Norwegen (0+7), Italien (0+6) und Tschechien (0+2) waren einfach besser.