Fehlstart für Schweinsteiger in den USA: Chicago Fire wartet weiter auf ersten Sieg

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wartet weiter auf den ersten Saison-Sieg in der US-Profiliga der Fußballer. Mit Chicago Fire kam der frühere Bayern-Star am Samstag im Heimspiel gegen Orlando City nur zu einem 1:1 (0:0). Zum Auftakt in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) hatte das Team aus Illinois mit 1:2 bei Los Angeles Galaxy verloren.