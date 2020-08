Fehlstart perfekt! Lok Leipzig unterliegt bei Hertha BSC II mit 1:3

Berlin. Kevin ist allein zu Haus. Und Jonas Michelbrink allein im Lok-Strafraum. Der Angreifer der Hertha BSC Amateure köpft in der 32. Minute in der Ligaauftaktspartie des 1. FC Lok Leipzig zum Führungstreffer und leitet damit die erste Niederlage der Probstheidaer in der Regionalliga Nordost seit Oktober 2019 und gegen die Berlin-Bubis seit Februar 2014 ein. Trotz wenig Torchancen beider Teams gewinnen die Gastgeber aus der Hauptstadt 3:1 gegen den amtierenden Meister aus Probstheida verdient. David Urban traf in der 81. Minute nach einem Eckball für Lok.