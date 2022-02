Fehlstart-Premiere: Für VfL-Sprinter Almas gibt's trotzdem eine wichtige Erkenntnis

Der hatte sich beim Erfurt Indoor kurzfristig ergeben - und er war trotz des Final-Fauxpas gut für Wolfsburgs Topsprinter. So kann er doch noch mit Wettkampfpraxis ins ISTAF in Berlin am Freitag gehen. Denn Praxis sammelte Almas im Vorlauf. Er kam in ordentlichen 6,70 Sekunden ins Ziel, lag damit beim ersten Start in 2022 eine Zehntel über seiner persönlichen Bestzeit, die er 2020 bei seinem Lauf zum DM-Gold aufgestellt hatte. Nur der Kölner Joshua Hartmann (6,65 Sek.) war schneller.

"Die Zeit war ganz okay, der Lauf jetzt noch nicht optimal. Aber ich war jetzt erstmal sehr zufrieden und im Finale", so der VfLer. Dort gab's dann die Premiere, auf die der Wolfsburger gern verzichtet hätte. "Ich weiß nicht, ob das Geräusch vom Startblock kam, oder ob ich es mir eingebildet habe - auf jeden Fall habe ich es wahrgenommen und darauf reagiert." Almas sprach darüber noch mit dem Kampfrichter. Hätte der das Geräusch auch gehört, hätte es vielleicht die Chance auf einen weiteren Start gegeben. Allerdings ist ein Klicken vom Startblock ("Es hätte auch eine Fehlzündung der Startpistole sein können, darauf habe ich reagiert") auch nicht weit zu hören. Letztlich hatte der Kampfrichter es nicht wahrgenommen. "Und dann war ich raus."

Der Olympia-Teilnehmer von Tokio hätte gern einen zweiten Lauf vor Berlin gehabt. Der erste sei zum Reinkommen und nicht in erster Linie ein Zeitlauf gewesen. Das Gefühl war jedenfalls gut, der Wolfsburger wollte im Endlauf noch an der Zeit schrauben. "Auch mein Trainer war optimistisch. Deshalb ist es ärgerlich." Den Spaß hat es ihm aber nicht vermiest. Die wichtigste Erkenntnis: "Ich hatte Bock auf den Wettkampf und Spaß am Rennen - was jetzt die letzte Hallensaison nicht so der Fall war. Ich glaube, das ist wichtig, dass das erstmal wieder da ist."

Jetzt geht es am Donnerstag nach Berlin, wo er am Freitag beim ISTAF startet. "Hoffentlich mit zwei guten Läufen und zwei guten Starts - ich blicke da auf jeden Fall erstmal sehr optimistisch drauf." In Berlin sei die Konkurrenz vermutlich ein bisschen stärker, Olympiasieger Marcell Jacobs (Italien) und die deutsche Sprint-Elite haben gemeldet - "aber warum soll ich jetzt nicht in Berlin schnell rennen?"