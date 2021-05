Fehlt Haaland dem BVB auch im DFB-Pokalfinale? Terzic gibt Update

Im wichtigen Bundesliga -Spiel gegen RB Leipzig muss Borussia Dortmund auf Top-Stümer Erling Haaland verzichten. Der Torjäger fehlt schon wie beim DFB-Pokal-Halbfinalsieg gegen Holstein Kiel ( 5:0 ) verletzt. "Der Pferdefuß ist sehr hartnäckig, es hat sich viel Flüssigkeit gebildet", sagte Trainer Edin Terzic vor der Partie am Samstagnachmittag am Sky-Mikro.

Der Norweger hatte sich die Oberschenkelblessur vor zwei Wochen beim 2:0 seines Teams in Wolfsburg zugezogen, bei dem er einen Doppelpack erzielt hatte. Jetzt muss der BVB um den Sturm-Riesen auch für das Pokalfinale gegen Leipzig zittern, das am kommenden Donnerstag in Berlin steigt. "Das werden wir sehen, wir mussten für heute eine Entscheidung treffen und für heute hat es nicht gereicht", sagte Terzic.