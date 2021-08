Nach Feier mit Fans: DFB bestätigt Geldstrafe für Mainz 05 in Höhe von 15.000 Euro

Für den 1. FSV Mainz 05 hat die Feierlaune nach dem Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig (1:0) ein finanzielles Nachspiel. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Bundesliga -Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro . Bis zu 5000 Euro können dabei für eine soziale Einrichtung im Bereich der Gesundheitsvorsorge gespendet werden. Das bestätigte der Verband am Donnerstag. Wie aus der Mitteilung zudem hervorgeht, habe der Verein dem Urteil bereits zugestimmt.

Spieler der Mainzer waren nach dem überraschenden Erfolg gegen die favorisierten Leipziger zum Liga-Start in einen Fanblock gegangen, um sich feiern zu lassen. Damit hatten die Akteure gegen das vom DFB und von der DFL entwickelte Hygienekonzept verstoßen. "Nach dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am 15. August 2021 feierten zahlreiche Mainzer Spieler im Treppenaufgang der Tribüne ohne Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m und ohne Mund-Nasen-Schutz mit den Zuschauer*innen", führte der DFB das entsprechende Fehlverhalten in seiner Meldung aus.