Feiern mit den Helden: SC DHfK Leipzigs Profis werden von Fans empfangen

Der sechste Platz: Nicht nur an der Spitze der Tabelle wurde es eng. Auch im Rennen um den – eigentlich bedeutungslosen – sechsten Platz kam es zum Showdown am finalen Spieltag. Sowohl Göppingen als auch die MT Melsungen hätten den Sachsen noch den Rang ablaufen können. Die Melsunger verpassten ihre Chance durch ein Unentschieden in Stuttgart, doch Göppingen gelang der Auswärtssieg bei den Eulen Ludwigshafen. Punktgleich in der Tabelle zählte nun der Direktvergleich. Eine 22:25-Heimniederlage im Oktober und ein 33:30-Auswärtssieg im Mai glichen auch hier das Konto aus. Doch bevor die Tordifferenz gewertet wird, zählt die Auswärtstorregel im Direktvergleich. Hier liegt die Haber-Sieben vorne und damit auch in der Tabelle.

Tore, Strafen, Karten: Auch in anderen Bereichen haben die Leipziger in diesem Jahr beeindruckende Werte erreicht. So hat Lukas Binder am Sonntag in Hannover das 1000. Saisontor der Sachsen erzielt, von denen er 137 selbst erzielt hat. Überboten wurde er innerhalb des Teams nur von Lucas Krzikalla, der mit 156 Treffern in der Liga-Wertung immerhin auf Rang 23 landet. 99 Tore erzielte der Rechtsaußen via Strafwurf, seinen 100. verwehrte ihm Recken-Keeper Domenico Ebner.