Fein, Geis, Stendera? Hannover 96 sucht Verstärkung auf der Sechs

Verstärkung vom Rekordmeister, das wäre eine feine Sache für 96. Und daran arbeitet der Klub. Zwar nicht aus der ersten Reihe von Bayern München, aber aus dem talentierten Nachwuchs – 96 baggert an Abräumer Adrian Fein. Ein erstes Abtasten soll es bereits gegeben haben. Das 20-jährige Talent war zuletzt an Zweitligist Regensburg ausgeliehen, kehrt jetzt nach München zurück. Für den Jahn absolvierte Fein in der abgelaufenen Saison 32 Ligaspiele, gab zwei Vorlagen.

Fein ist einer der Kandidaten, die auf der internen 96-Liste weiter oben auftauchen. Auch Johannes Geis nimmt auf dieser einen Platz ein. Er spielte zuletzt bei Bundesliga-Aufsteiger Köln, sein auslaufender Vertrag beim FC soll aber nicht verlängert werden. Trotz seiner erst 25 Jahre hat der Mittelfeldspezialist schon einige Stationen in seiner Karriere hinter sich. Aus Mainz wechselte Geis 2015 für 10,5 Millionen Euro zu Schalke 04. Die Gelsenkirchener verliehen ihn 2017 an Sevilla, nach seiner Rückkehr kam er bei Schalke nicht mehr zur Geltung, ging dann nach Köln. Geis gilt als Standardspezialist, kann auch als alleiniger Sechser spielen.

96 braucht im defensiven Mittelfeld dringend Verstärkung. Der Vertrag von Kapitän Marvin Bakalorz läuft aus. Eine Verlängerung gestaltet sich schwierig, auch wenn 96 sein Angebot noch mal nachgebessert hat. An Bakalorz ist vor allem der Hamburger SV interessiert, aber auch Nürnberg hat sein Interesse hinterlegt. Pirmin Schwegler (wechselt nach Australien) hat den Verein schon verlassen, der Verbleib von Walace ist mehr als fraglich. Auch wenn Neutrainer Mirko Slomka zuzutrauen ist, dass er den Brasilianer wieder in die Spur bringt – wahrscheinlicher ist, dass Walace noch ein paar Millionen bringt.

Auch Stendera und Cohen stehen auf der 96-Liste

Bei 96 läuft die Suche nach der Top-Sechs auf Hochtouren. An Namen mangelt es nicht. Auch der Frankfurter Marc Stendera soll ein Thema sein. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft zwar noch ein Jahr, der Klub würde ihm aber bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen. Aber an ihm baggert auch der Hamburger SV und Köln. Auch der Name Almog Cohen taucht auf. Nach dem Abstieg von Ingolstadt ist der 30-Jährige verfügbar, aber auch an ihm gibt es mehrere Interessenten (HSV, Nürnberg).

96 baut aber auch intern vor: Gestern wurde U23-Kapitän Niklas Tarnat (21) zum Profi befördert. Er ist – wie passend – ein Sechser.