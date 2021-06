Feinschliff für Frankreich, Portugal & Co: So bereiten sich die Top-Nationen auf die EM vor

Die deutsche Nationalmannschaft holt sich derzeit in Seefeld in Tirol den Feinschliff für die Europameisterschaft ab, die am 11. Juni beginnt. Noch bis zum 6. Juni bleibt Bundestrainer Joachim Löw mit seinen Spielern in Österreich, ehe es nach Düsseldorf geht, wo tags darauf ein Länderspiel gegen Lettland stattfindet. Am 15. Juni schließlich trifft die deutsche Elf zum EM-Auftakt in der Münchner Allianz Arena auf Weltmeister Frankreich. Anzeige

Während das DFB-Team sich in Österreich tummelt, bereiten sich die anderen Nationen teils in anderen Ländern auf das paneuropäische Turnier vor, das am 11. Juli mit dem Finale im Londoner Wembley-Stadion zu Ende geht - das Gros der Favoriten bleibt jedoch in heimischen Gefilden. Der SPORTBUZZER fasst die Vorbereitungspläne der Top-Nationen kompakt zusammen.

Frankreich Der erste deutsche Gruppengegner gilt nicht erst seit der Rückkehr von Real-Superstar Karim Benzema als Topfavorit auf den EM-Titel. Nationaltrainer Didier Deschamps zog seine Spieler am 26. Mai in Clairefontaine zusammen, von dort reist das Team auch zu zwei Vorbereitungsspielen, die im eigenen Land ausgetragen werden. Zum EM-Start gegen Deutschland wird die Mannschaft erst am Tag vor der Partie nach München reisen. Vorbereitungsspiele:

2. Juni gegen Wales (in Nizza)

8. Juni gegen Bulgarien (in Saint-Denis)

Portugal Das mit Stars wie Cristiano Ronaldo (Juventus), Joao Felix (Atlético) oder Frankfurt-Stürmer André Silva gespickte Ensemble des Titelverteidigers, das am 19. Juni der zweite deutsche Gegner sein wird, bereitet sich seit dem 27. Mai im Cidade do Futebol, dem nationalen Trainingszentrum des Verbandes FPF in Oeiras unweit von Lissabon auf die Endrunde vor. Nationaltrainer Fernando Santos muss allerdings noch ohne etliche Leistungsträger arbeiten, allein vier Spieler sind bei den Manchester-Klubs City und United aktiv, die in der vergangenen Woche in den Europapokal-Endspielen aktiv waren. Vorbereitungsspiele:

4. Juni gegen Spanien (in Madrid)

9. Juni gegen Israel (in Lissabon)

Spanien Die Spanier, die nach dem Verzicht auf den langjährigen Abwehrchef Sergio Ramos ohne einen einzigen Spieler von Real Madrid den EM-Titel anstreben, sind seit dem 31. Mai im Basislager in der Ciudad del Fútbol in Las Rozas de Madrid, wo sie unter der Leitung von Trainer Luis Enrique die heiße Phase der Turniervorbereitung eingeläutet haben. Vorbereitungsspiele:

4. Juni gegen Portugal (in Madrid)

8. Juni gegen Litauen (in Leganés)

England Die Briten gelten aufgrund ihres hochtalentierten und jungen Kaders, der mit Supertalenten wie Jadon Sancho, Mason Mount oder Phil Foden übersät ist, als einer der großen Favoriten. Nationalcoach Gareth Southgate trainiert mit seiner Mannschaft im Leistungszentrum St. George's Park in Staffordshire, das auch während der EM die Heimat des englischen Trosses bleiben wird, für den Southgate zunächst über 30 Spieler nominiert hatte. Vorbereitungsspiele:

2. Juni gegen Österreich (in Middlesbrough)

6. Juni gegen Rumänien (in Middlesbrough)

Italien Die Vorbereitung der Italiener, die unter Nationaltrainer Roberto Mancini seit mittlerweile 26 Spielen ungeschlagen sind, verläuft zweigeteilt. Bereits seit dem 24. Mai lief ein Kurz-Trainingslager der komplett mit dem Vakzin von Pfizer durchgeimpften Squadra Azzurra in Santa Margherita auf Sardinien. Es endete am 28. Mai mit einem Länderspiel gegen San Marino (7:0) in Cagliari. Anschließend verabschiedeten sich die Spieler in einen Kurzurlaub mit ihren Familien, ehe Mancini seine Mannschaft am 1. Juni im nationalen Trainingszentrum in Coverciano in Florenz wieder zusammenzog. Italien eröffnet die EM am 11. Juni in Rom mit dem Spiel gegen die Türkei. Vorbereitungsspiel:

4. Juni gegen Tschechien (in Bologna)

Niederlande Bondscoach Frank de Boer schob bereits zwischen dem 21. und dem 26. Mai fünf Trainingstage auf dem KNVB-Campus in Zeist ein. Am 29. Mai zog der Tross nach Portugal weiter, wo das Team bis zum 5. Juni bleibt. Tags darauf geht es für die Länderspiel-Generalprobe zurück in die Heimat. Vorbereitungsspiele:

2. Juni gegen Schottland (in Faro und Loulé)

6. Juni gegen Georgien (in Enschede)