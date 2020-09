"Nur das Beste für euch": Felipe nimmt in emotionaler Videobotschaft Abschied von 96

Er war der dienstälteste Profi im Kader von Hannover 96, auch wenn die Zahl seiner Einsätze das nicht vermuten lässt. 72 Pflichtspiele bestritt Felipe in acht Jahren für die Roten, jetzt ist seine Zeit abgelaufen. 96 löste den Vertrag mit dem 33-jährigen Innenverteidiger auf, nachdem sein Arbeitspapier erst vor einem Jahr verlängert worden war.

Zu oft war er auch in der vergangenen Saison verletzt, wie in seiner gesamten Zeit bei 96. Mit rund 200.000 Euro Abfindung wurde Felipe die Vertragsauflösung versüßt - dass ihm der Abschied durchaus nahe geht, war in einer Videobotschaft auf den 96-Medienkanälen zu sehen, in der er sich von den Fans verabschiedete.