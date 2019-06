Felipe bleibt! Der Brasilianer verlängert für zwei Jahre bei Hannover 96

Die Entscheidung ist gefallen. Innenverteidiger Felipe hat seinen auslaufenden Vertrag bei Hannover 96 um zwei Jahre verlängert. Damit beendet der Brasilianer das Pokern um einen neuen Kontrakt und die Wechsel-Gerüchte nach Dubai. Profiboss Martin Kind ist froh über die Verlängerung: "Wir haben Felipe in den vergangenen sieben Jahren als Spieler, aber auch als Menschen kennen und schätzen gelernt. Deshalb freut es uns, dass er 96 treu bleibt. Felipe ist auf dem Platz ein Vorbild und ein Sympathieträger für alle 96-Anhänger."

Gute Gespräche mit Slomka

Felipe richtete sich per Videobotschaft an die 96-Fans. Hannover sei seine Heimat geworden. „Das war eine Herzensentscheidung“, freut sich der Abwehrspieler. Nach guten Gesprächen mit 96-Trainer Mirko Slomka, habe er sich dafür entschieden, zu bleiben. Er habe einem anderen Verein "einfach abgesagt", damit er weiter für die Roten spielen kann. "Ich liebe es noch immer, in diesem Stadion zu spielen", fügt er hinzu.

Coach Slomka freut sich besonders, weil er ihn damals zu Hannover 96 geholt hatte: "Er ist 96 treu geblieben und wird uns jetzt dabei helfen, wieder Kurs auf die 1. Liga zu nehmen. Er ist eine echte Persönlichkeit. Ich bin sehr happy, dass wir wieder zusammenarbeiten."