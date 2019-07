Ansteckungsgefahr gebannt: Felipe fliegt vor - und nach Hannover statt Rostock

Am Freitagnachmittag um 15 Uhr ist Hannover 96 per Charterflug von Graz nach Rostock gereist, wo am Sonnabend (15 Uhr) ein Test beim FC Hansa auf dem Programm steht. Felipe ist wegen der eitrigen Mandelentzündung nicht mit der Mannschaft, sondern vorher schon von Graz nach Hannover geflogen, um die Kollegen nicht anzustecken.

"Hochprofessionell, ein super Test"

„Ein richtig guter Test“, sagt Mirko Slomka, der Trainer der Roten, mit Blick auf das Spiel beim Drittligisten. „Gute Stadionatmosphäre, hochprofessionell, ein super Test.“ Marvin Ducksch und Walace (beide Zerrung) werden nicht mitspielen, sind aber trotzdem mit dem Team nach Rostock gereist.