Felipe, Hübers, Elez: Hannover 96 und die Dreierkette der Probleme 

Auf dem Papier sieht es nicht nach Problemen aus. Fünf Innenverteidiger hat 96 angestellt, damit sogar einen mehr als die üblichen vier. Als da sind: Marcel Franke, Waldemar Anton, Felipe, Josip Elez und Timo Hübers. Jede Position im Team doppelt besetzen, so wird ja gewöhnlich für den Kader geplant. Doch der Schein trügt: Was nach optimaler Lösung aussieht, ist doch nur eine Risikoabwehr. Mit drei der fünf Innenverteidiger kann Mirko Slomka nicht wirklich rechnen – der 96-Trainer hat eine Dreierkette der Probleme.

Hübers für Slomka auf absehbare Zeit keine Alternative

Timo Hübers: Der 22-Jährige ist das größte Sorgenkind. Fünf Bundesliga-Spiele hat er in der vorletzten Saison gemacht – alle über 90 Minuten. Nach seiner starken Leistung gegen die Bayern hofften Verein und Fans, dass wieder ein Talent den Weg in die Profimannschaft gefunden hat.

Dann aber der erste Rückschlag – im Sommer 2018 riss sich Hübers im Trainingslager in Velden das Kreuzband. Im Februar begann er dann zwar mit dem Lauftraining und hoffte, „dass ich gegen Ende der Saison noch mal eingreifen kann“. Er wollte nichts überstürzen. „Das Knie muss halt mitmachen, sonst macht es nicht so viel Sinn, wenn direkt wieder ein Rückschlag käme.“ Der nächste Rückschlag kam jedoch, es gab eine Komplikation, das Knie musste gespült werden. Für Slomka ist Hübers deshalb auf absehbare Zeit keine Alternative. „Timo ist seit 365 Tagen verletzt und jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, dass man danach mindest vier, fünf Monate braucht, bis man wieder zurückkommt“, erklärt der Coach. „Das dauert ganz lange, mit Timo ist schwer zu rechnen in der Hinrunde, zumal er noch immer nicht voll trainieren kann.“ Hübers übt zurzeit individuell in der HDI-Arena, fährt Rad und sitzt auf dem Ergometer.