Felipe wieder bei Hannover 96: "Ich würde mir wünschen, dass er hier bleibt"

Jetzt ist auch der letzte 96-Brasilianer wieder in Hannover: Felipe (32) drehte am Mittwoch abseits der Mannschaft mit Fitmacher Dennis Fischer seine Runden. Der Verteidiger, dessen Vertrag am Monatsende ausläuft, war eigentlich schon am Montag in Hannover erwartet worden, aber nicht erschienen. „Da bin ich tatsächlich enttäuscht“, hatte Trainer Mirko Slomka gesagt.

Mittwoch war Felipe da, und der Grund für seine Verspätung absolut plausibel: Der Verteidiger hatte am Montag noch eine Abschlussuntersuchung bei seinem Arzt in Brasilien gehabt. „Das hatte er meinem Vorgänger gesagt“, so Slomka. Felipe hatte sich Anfang Mai beim Spiel in München (1:3) einen Mittelfußbruch zugezogen. „Den Arztbericht habe ich gelesen. Er hatte noch versucht, den Termin auf Freitag zu verschieben, aber das ging nicht“, sagte der 96-Trainer.