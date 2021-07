Felix Brych bestätigt Rückzug: Bundesliga-Schiedsrichter beendet "internationale Karriere"

Der 4:2-Sieg Italiens im Elfmeterschießen gegen Spanien im Halbfinale der Europameisterschaft 2021 war das letzte Spiel des deutschen Schiedsrichters Felix Brych bei einem großen Turnier. Was aufgrund der bei der UEFA geltenden Altersgrenze (bis 45 Jahre) zu vermuten war, hat der Referee nun in einem Gespräch mit dem Kicker (Donnerstagsausgabe) nach seinen guten EM-Leistungen in insgesamt fünf Spielen bestätigt. "Ich glaube nicht, dass ich diese Leistung beziehungsweise Leistungsbereitschaft wiederholen kann. Deswegen habe ich entschieden, kein weiteres Turnier mehr zu pfeifen und meine internationale Karriere zum Jahreswechsel hin zu beenden." Ob Brych damit auch Einsätze in Klub-Wettbewerben wie der Champions League meint, ist offen. Als Bundesliga-Schiedsrichter bleibt der 45-Jährige auf jeden Fall erhalten. Anzeige

Brych hatte für seine Einsätze bei der EM viel Lob erhalten - vor allem nach dem Halbfinale. "Großartiger Referee", twitterte etwa der frühere Fußball-Nationalspieler Gary Lineker nach dem Sieg Italiens. "Ich liebe es, wie die Referees bei diesem Turnier den Spielfluss ermöglichen. Sie geben nicht alle paar Sekunden für den leichtesten Kontakt einen Freistoß, wie wir es in der Premier League sehen." Der renommierte englische Times-Journalist Henry Winter schrieb: "Es wäre großartig, falls dieser fantastische, ruhig-kontrollierte Schiedsrichter Felix Brych in London bleiben könnte. So drei bis vier Jahre." Für den deutschen Referee war der fünfte EM-Auftritt 2021 auch der letzte. Der Münchner hatte zuvor die Viertelfinalpartie England - Ukraine (4:0), das Achtelfinal-Spiel Belgien - Portugal (1:0) sowie die Gruppen-Begegnungen Finnland - Belgien (0:2) und Niederlande - Ukraine (3:2) geleitet.

Brych: Schiedsrichter-Laufbahn nach starker EM "vollkommen"

Brych selbst freute sich wohl selbst am allermeisten über das gelungene Turnier. Bei der WM 2018 wurde er nach nur einem geleiteten Vorrundenspiel trotz des deutschen Vorrunden-Aus nicht mehr nominiert und reiste enttäuscht ab. "Ein großes, erfolgreiches internationales Turnier hat mir in meiner Karriere noch gefehlt. Jetzt fühlt sich meine Laufbahn vollkommen an", zeigte sich Brych, der bei der EURO nach eigenen Angaben "über Wochen extrem fokussiert" war, nun erleichtert.