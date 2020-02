Felix Brych verteidigt härtere Schiedsrichter-Linie: "Wollen einfach ein bisschen mehr Respekt vor uns“

Fifa-Schiedsrichter Felix Brych hat die Verschärfung der Fußballregeln und das härtere Durchgreifen der Referees zum Beispiel bei Meckereien oder Rudelbildung verteidigt. „Die Kultur hat sich verschlechtert“, sagte der promovierte Jurist in der Nacht zum Sonntag im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Deshalb habe der DFB in der Winterpause entsprechende Anweisungen erlassen, „die ich gut finde, die wir Schieris alle gut fanden im Trainingslager und auch die Öffentlichkeit“, meinte der 44-Jährige aus München.

Brych macht vor jedem Spiel Yoga

In der Vergangenheit hatte sich der Weltschiedsrichter von 2017 dafür stark gemacht, dass ein Schiedsrichter bei all den neuen Regeln, die vor der aktuellen Bundesliga-Saison beschlossen wurden, "auch Ermessensspielraum braucht, um ein Spiel gut zu leiten und in der Balance zu halten". Brych, der der vor jedem Spiel Yoga-Übungen praktiziert, hatte zudem geworben für "etwas, das früher ein bisschen verpönt war, aber gar nicht so schlecht ist: Fingerspitzengefühl".