Rückkehr perfekt: Felix Kroos kehrt als Trainer zurück zum 1. FC Union Berlin

Ex-Profi Felix Kroos wird künftig als Co-Trainer der U19 des 1. FC Union Berlin arbeiten. Das gaben die Eisernen am Freitagabend bekannt. Kroos hatte von Januar 2016 bis Sommer 2020 für die Eisernen gespielt und war mit den Berlinern 2019 in die Bundesliga aufgestiegen. Nach seiner Zeit bei Union spielte er noch ein Jahr für Eintracht Braunschweig und beendete im vergangenen Sommer seine Karriere. Seit September arbeitete Kroos bereits als Hospitant, ab 1. Januar gehört er fest zum Trainerstab.

„Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein bei meinem Verein und bin dankbar für die Chance und das Vertrauen, das mir Union, trotz meiner wenigen Erfahrung als Trainer, entgegenbringt. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich den Jungs weiterhelfen und mich selbst auch weiterentwickeln werde. Deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit André Vilk und dem gesamten Team der U19 und des NLZs“, sagte Kroos in der Vereinsmitteilung.

