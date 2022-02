Felix Magath plant Comeback als Trainer: "Habe einen Erfahrungsschatz wie kaum ein anderer"

Der frühere Meistertrainer Felix Magath sieht auch mit 68 Jahren seine Karriere noch nicht als beendet an. "Ich habe alles erlebt und einen Erfahrungsschatz wie kaum ein anderer. Ich weiß, wie der Fußball funktioniert, weil ich in allen Ligen gespielt, in verschiedenen Positionen und Klubs gearbeitet habe. Ich weiß, was ich kann – und dass ich noch in der Lage bin, Profiklubs zu helfen", sagte der Europameister von 1980 im Kicker. "Vor 100 Jahren war man mit 68 scheintot. Heute ist das anders. Ich kann noch etwas geben, ob es 1. oder 3. Liga ist. Dort wird auch Fußball gespielt."

Anzeige