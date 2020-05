Felix Magath geht DFB wegen verlegtem Neustart der 3. Liga hart an: "Habe absolut null Verständnis"

Während der Ball in der Bundesliga und 2. Liga mittlerweile wieder rollt, ist ein Neustart-Termin für die 3. Liga zuletzt noch verlegt worden. Ursprünglich sollten die Drittligisten den Spielbetrieb am 26. Mai wieder aufnehmen, nun hat der Deutsche-Fußball Bund den 30. Mai ins Auge gefasst - wenn die Bundesländer ihre Zustimmung geben. Für Felix Magath geht das alles nicht schnell genug. Magath übte nun scharfe Kritik am DFB. "Ich habe absolut null Verständnis dafür, dass der ursprünglich für den 26. Mai geplante Neustart verschoben wurde", sagte er in einem Interview der Bild.