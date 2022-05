Auch wegen Lotka-Patzer: Felix Magath und Hertha BSC vergeben Matchball für Klassenerhalt

Hertha BSC muss weiter um den Klassenerhalt in der Bundesliga zittern und nun auf Schützenhilfe des FC Bayern München hoffen, um sich vorzeitig allen Abstiegsängsten zu entledigen. Die Mannschaft von Felix Magath verlor am Samstagabend gegen Mainz 05 vor den eigenen Fans im Olympiastadion mit 1:2 (1:1) und vergab damit einen Matchball für den Klassenverbleib - auch weil Torwart Marcel Lotka böse patzte. Beim 1:0 aus spitzem Winkel durch Silvan Widmer (25.) griff der Torwart daneben. Den weiteren Mainzer Treffer erzielte Stefan Bell (81.). Davie Selke (45.+5, Foulelfmeter) gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Hertha bleibt durch die Niederlage Tabellen-15. mit vier Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der Regalationsplatz 16 belegt. Sollten die Stuttgarter ihr Sonntagsspiel gegen den FC Bayern verlieren, wäre die Hertha trotzdem gerettet. Ansonsten käme es zu einem Fernduell um den Klassenerhalt am letzten Spieltag in der kommenden Woche. Stuttgart hat die deutlich bessere Tordifferenz.

Magath musste seine Startelf im letzten Heimspiel der Saison auf zwei Positionen umbauen. Linksverteidiger Marvin Plattenhardt fehlte den Berlinern wegen Hüftproblemen, Marco Richter konnte nach einer Erkältung nicht im rechten offensiven Mittelfeld mitwirken. Der Coach setzte stattdessen wie schon beim 2:0 im vorherigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart auf Routinier Vladimir Darida als Richter-Ersatz. Für Plattenhart rückte überraschend Marton Dardai in die Anfangself. Bei Mainz vollzog Trainer Bo Svensson im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den FC Bayern in der Vorwoche nur eine Änderung. Im Tor kam Finn Dahmen anstelle von Stammtorwart Robin Zentner zum Einsatz.

Allerdings patzte ausgerechnet der sonst so sichere Hertha-Keeper Marcel Lotka übel. Nach erfrischendem und gutem Start gerieten die Berliner, die vor Anpfiff ihren Fan-Boykott beendet hatten, immer mehr unter Druck. In der 25. Minute wurde er zu groß. Widmer kombinierte sich mit Anton Stach und Karim Onisiwo über die rechte Seite und zog aus spitzem Winkel aufs kurze Eck ab - eigentlich eine sichere Beute für Lotka, der den Ball aber zum Entsetzen seiner Teamkollegen durchrutschen ließ (25.). Ein klarer Fehler, der Hertha das Leben schwer machte. Mainz drückte weiter und kam durch einen Weitschuss-Treffer von Stach zum vermeintlichen 2:0 (35.). Doch das Tor zählte nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung nicht.

Auch wenig später sorgte der VAR für Hertha-Jubel: Moussa Niakhaté trat Dedryck Boyata im Strafraum nach einer Ecke in die Hacken. Schiedsrichter Patrick Ittrich entschied nach Ansicht der Bilder auf Elfmeter für Hertha, den Selke sicher verwandelte (45.+5). Die Berliner gingen also mit einem guten Gefühl in die Kabine.