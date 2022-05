"Würde so etwas nicht erlauben": Hertha-Coach Magath legt gegen die Party-Bayern nach

Nachdem Berichte bekannt wurden, wonach zahlreiche Bayern-Stars mit Erlaubnis des Vereins zu einem Kurztrip nach Ibiza aufgebrochen sein sollen, erneuerte Magath seine Kritik. "Was soll ich dazu sagen", sagte er der Bild: "Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn. Einmal ist eine Meisterfeier ja verständlich, aber nicht drei Wochen lang." Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte am Sonntag schließlich den Kurztrip: "Wir haben das als Team-bildende Maßnahme akzeptiert", sagte der Bayern-Boss und fügte an: "Ich habe als Spieler gelernt, wie aus Niederlagen Stärke erwachsen kann. So eine gemeinschaftliche Aktion der Mannschaft kann hier eine wichtige Grundlage sein."