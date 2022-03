Felix Magath mit erstem Auftritt als Trainer von Hertha BSC: "Aufgabe ist auf mich zugeschnitten"

Rund zehn Jahre nach seiner letzten Trainerstation in der Bundesliga ist Felix Magath zurück. Bei seiner Präsentation als neuer Chefcoach von Hertha BSC präsentierte sich der 68-Jährige am Montag gewohnt abgeklärt und selbstbewusst. Es ist vielleicht eine der größten Herausforderungen seiner Karriere, die in den kommenden Wochen auf Magath wartet. Die Berliner fielen am Samstag unter seinem Vorgänger Tayfun Korkut auf den vorletzten Tabellenplatz zurück, sind in diesem Kalenderjahr noch ohne Sieg. Magath geht die Aufgabe optimistisch an und verriet, wie er die Wende in der Hauptstadt schaffen will. Anzeige

"Ich sehe in dieser Aufgabe etwas, das auf mich zugeschnitten ist", meinte der Trainer und verwies auf seine zahlreichen Einsätze als "Feuerwehrmann" zu Beginn seiner Karriere. Dort habe er wiederholt bewiesen, dass er Vereine vor dem Abstieg retten könne. Magath, der gestand, dass er eigentlich keine Bundesliga-Rückkehr geplant habe, appellierte an den Zusammenhalt im Klub. "Ich hoffe, es ist allen klar: Es geht hier und jetzt um Hertha BSC. Es geht nicht um Felix Magath oder Fredi Bobic. Der Klub ist in einer Situation, in der er breite Unterstützung braucht. Alle müssen zusammenarbeiten, um aus dieser schwierigen Situation herauszukommen." Nur durch gemeinsame Anstrengungen und die Fokussierung auf das Wesentliche sei die Rettung möglich.

Er wolle dafür sorgen, dass das Team in der Tabelle "mindesten ein oder zwei Plätze" klettere. "Ich bin in zuversichtlich. Ich habe das letzte Spiel bei Borussia Mönchengladbach verfolgt. Es war deutlich zu sehen, dass die Mannschaft sich gewehrt und gezeigt hat, dass sie gegen drohenden Abstieg angehen will." Er ergänzte selbstbewusst, dass er "um Wortmeldungen bitte", wenn jemand der Anwesenden einen Trainer kenne, der die Aufgabe eher bewältigen könne. Er wolle jetzt "ein Gefühl" für die Mannschaft bekommen. Sein Vertrag in Berlin gilt zunächst bis Saisonende. Über etwaige Planungen über den Sommer hinaus wollte sich Magath nicht äußern.

"Wir wissen, wie die Situation ist", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: "Wir müssen alles auf null stellen." Dafür brauche es einen Trainer "mit viel Erfahrung und starker Persönlichkeit". Dabei hob der Manager die "harte Hand" des neuen Coaches hervor und betonte, dass der Coach für "Disziplin" sorgen solle. "Felix Magath ist die perfekte Person dafür, die diese schwierige Aufgabe lösen kann", meinte Bobic.

Als Trainer arbeitete Magath zuletzt bis Dezember 2017 beim chinesischen Klub SD Luneng. Danach war er bis von 2020 bis 2021 als Global Sports Director bei Admira Wacker und den Würzburger Kickers aktiv. In der Bundesliga trainierte Magath bisher den Hamburger SV, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, den FC Bayern, den VfL Wolfsburg und Schalke 04. Mit den Bayern holte er zweimal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Wolfsburg führte er 2009 sensationell zur Meisterschaft.