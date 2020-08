Felix Magath kritisiert Kräfteverhältnisse in der Bundesliga: "Es passt einfach nicht mehr"

Der frühere Meister-Trainer Felix Magath hat die Kräftevehältnisse in der Bundesliga und in anderen europäischen Top-Ligen scharf kritisiert. "So, wie es jetzt läuft, passt es einfach nicht mehr. Wer außer den Bayern-Fans und denen des Gegners will Spiele der Bayern gegen ganz klar unterlegene Gegner - zum Beispiel Mainz, Freiburg oder Bielefeld - noch anschauen? Nichts gegen diese 'kleinen Vereine', aber der gravierende witschaftliche Unterschied lässt doch keine Spannung mehr zu", sagte der heute als "Head of Global Soccer Flyeralarm" unter anderem beim Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers tätig ist in einem kicker-Interview.

Der 67-Jährige führte weiter aus: "Ich war immer Kritiker einer ungerechten Geldverteilung. Ein paar bekommen alles, der Rest muss damit zufrieden sein, was man ihm gibt. Auch diese Ungleichbehandlung führte dazu, dass die Meister immer Bayern, Juventus oder Paris heißen. Wer bitte schön ist damit glücklich? Ich jedenfalls nicht." Magath wünscht sich eine Bundesliga, in der wieder "mehr Wettbewerb" herrscht, allerdings scheine dieser Ansatz insgesamt "inzwischen ziemlich verloren" gegangen zu sein.

Magath: "So entstand eine Elite" "Die mächtigen Verbände von UEFA, DFB und DFL orientieren sich nur am Geld. So haben die finanzstärksten Klubs den größten Einfluss in den Verbänden", meinte Magath: "Doch die Champions League existiert nur, weil es als Basis nationale Wettbewerbe gibt. Die Champions-League-Teilnehmer profitieren so doppelt. International und in ihrer Liga. So entstand eine Elite. Nur durch einen sehr finanzstarken Investor könnte dies durchbrochen werden."

