Magath hin, Quälix her: Darum glaubt Michael Rummenigge nicht an den Bundesliga-Verbleib von Hertha BSC

Als die Meldung lief, dass Felix Magath Hertha BSC übernimmt, musste ich mich kneifen. Nachdem seine letzten Engagements wie in China oder Würzburg aufs Rentendasein ausgerichtet waren, hätte ich so ein Comeback nicht für möglich gehalten. Da diese nicht so erfolgreich verliefen, will er es, glaube ich, allen noch mal zeigen.

Anzeige