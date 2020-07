Felix Magath holt Ex-Nationalspieler Patrick Helmes als Co-Trainer nach Österreich

Ex-Nationalspieler Patrick Helmes wechselt als Co- und Jugendtrainer zum österreichischen Erstligisten FC Flyeralarm Admira . Der 36-Jährige hat nach Angaben des Klubs vom Montag einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Der zuletzt bei Bayer Leverkusen als U15-Coach beschäftigte Helmes arbeitet vor den Toren Wiens als Assistent von Zvonimir Soldo.

"Ich brenne für meine neuen Aufgaben. Die neue Strategie und Zielsetzung des FC Flyeralarm haben mich keine Sekunde zögern lassen, bei diesem Projekt mitwirken zu wollen. Die Admira will verstärkt auf den Nachwuchs setzen, die Durchlässigkeit zu den Profis optimieren. Dabei will ich meine Erfahrung einbringen“, wird der 177-malige Bundesliga-Spieler in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.