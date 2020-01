Perfekt! Felix Magath übernimmt Chefposten in Würzburg: "Zurück in die 2. Liga"

Die Rückkehr des ehemaligen Meistertrainers Felix Magath in den Fußball ist perfekt. Der frühere Coach des FC Bayern München übernimmt in Würzburg bei der Onlinedruckerei Flyeralarm den Chefposten in der Abteilung "Flyeralarm Global Soccer". Das gab der Sponsor der Würzburger Kickers und Namensgeber der Frauen-Bundesliga am Montag bekannt.