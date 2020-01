Felix Magath wohl vor Rückkehr in Profi-Fußball: Pressekonferenz in Würzburg angekündigt

Der ehemalige Meistertrainer Felix Magath könnte als Funktionär in den Fußball zurückkehren. Der Ex-Coach des FC Bayern München nimmt am Montag (10 Uhr) an einer Pressekonferenz in Würzburg teil. Es geht dabei um eine neue „Unternehmenseinheit im Bereich Fußball in Verbindung mit Felix Magath“, wie die Onlinedruckerei Flyeralarm am Freitag mitteilte. Die Firma unterstützt unter anderem den Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers und ist Namenssponsor der Frauen-Bundesliga.