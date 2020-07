Magath schießt gegen Schalke 04: "Das habe ich alles korrigiert" - Tönnies "war lange genug" Klubchef

Nach einer in jeder Hinsicht chaotischen und oftmals regelrecht peinlichen Hinrunde hat der FC Schalke 04 seine Ziele mittelfristig nach unten korrigiert. Künftig will der Klub, der sich nach dem Rückzug von Aufsichtsratschef und S04-Macher Clemens Tönnies neu ordnen muss, kleinere Brötchen backen. Das ist nicht nur das Ergebnis der sportlichen Talfahrt, sondern auch der wirtschaftlichen Krise. Denn: Schalke steckt finanziell in eine großen Krise - und sieht sich mit Kritik konfrontiert. Nun arbeitet sich auch Ex-Trainer Felix Magath am Pott-Klub ab.