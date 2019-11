Bericht: Felix Magath will Trainer-Comeback geben - Bewerbung bei Schottland-Klub

Kommt es zum Trainer-Comeback von Felix Magath? Seit dem Aus beim chinesischen Klub Shandong Luneng Ende 2017 ist die Bundesliga-Legende ohne Anstellung. Der 66-Jährige soll aber noch nicht dran denken, endgültig in Rente zu gehen, berichtet die schottische Zeitung Edinburgh Evening News. Nach Infos des Blattes hat Magath eine Bewerbung beim schottischen Premier-League-Klub Heart of Midlothian aus Edinburgh eingereicht. Seit der Entlassung von Coach Craig Levein Ende Oktober ist der Cheftrainer-Posten beim Neunten der Schottland-Liga vakant, Austin MacPhee übernimmt interimsmäßig.

Die schottische Zeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass Magath seinen Lebenslauf an die Klubbesitzerin Ann Budge geschickt hat. Der ehemalige Meister-Trainer des FC Bayern München und VfL Wolfsburg glaube, dass er den vierfachen schottischen Meister wieder zur dritten Kraft neben Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers formen kann.

Konkurrenz für Felix Magath in Schottland: Wohl mehr als 30 Mitbewerber

Magath im SPORTBUZZER-Interview: "Herausforderungen haben mich immer interessiert"

Dass Magath sich ein Comeback im Profi-Fußball durchaus vorstellen kann, verriet der 66-Jährige bereits im April im SPORTBUZZER-Interview: "Wenn sich ein Verein sportlich weiterentwickeln will, auch ehrgeizige Ziele definiert, sehe ich mich in der Lage, in vielen Bereichen zu helfen", so Magath. "Herausforderungen haben mich immer interessiert."