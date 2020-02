Felix Neureuther rechnet erneut mit dem IOC ab: "Olympische Bewegung ist missbraucht worden "

"Die olympische Bewegung ist so einzigartig, so fantastisch, aber sie ist missbraucht worden", meinte der 35-Jährige. Es würden Milliarden Euro in die Hand genommen, um Großereignisse aus dem Boden zu stampfen. "Da wird Natur zerstört, werden Menschen enteignet, werden Menschenrechte mit Füßen getreten. Es kann nicht sein, dass Olympische Spiele bald nur noch in totalitären Staaten stattfinden können", sagte Neureuther der Zeitung.