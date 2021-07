Felix Uduokhai hält an Gold-Plan des DFB-Teams fest: "Müssen nicht alle Ziele über den Haufen werfen"

Nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen Brasilien am vergangenen Donnerstag brauchen die deutschen Fußballer im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Sonntag (13.30 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) dringend einen Erfolg, um die Chance auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio zu wahren. Vor dem Start des Turniers hatten etwa die DFB-Spieler Max Kruse und Nadiem Amiri die Goldmedaille als Ziel ausgegeben. In der Medienrunde am Samstag darauf angesprochen, erklärte Felix Uduokhai vom FC Augsburg, dass die Mannschaft trotz der Niederlage gegen den amtierenden Olympiasieger von diesem Plan nicht abrücken will.

Anzeige