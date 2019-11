Felix Uduokhai ins DFB-Team? Trainer Schmidt sieht Augsburg-Verteidiger als Löw-Kandidaten

"Er ist sehr schnell, technisch gut, kopfballstark", resümierte Schmidt begeistert. Es werde nicht mehr lange dauern, bis der U21-Nationalspieler auch für Löw eine Option werde. "Er ist ein Linksfuß auf der linken Innenverteidigerposition, da gibt es in Deutschland sehr wenige", sagte Schmidt. "Ich kann mir vorstellen, dass er sich mit solchen Leistungen in Deutschland in den Fokus spielt."