Schiedsrichter Zwayer spricht nach Derby-Eklat: "Wir sind die ärmsten Schweine"

Roman Bürki: Note: 4 - Die Abwehr des BVB hat in dieser Saison schon mehr als ein Mal gewackelt, an Roman Bürki hat es nie gelegen. Der Schweizer spielt eine super Saison, doch im Derby musste man ihn bedauern. Er bekam nur wenige Bälle auf das Tor, bei denen er dennoch hinter sich greifen musste. Unglücklicher geht es kaum. ©

BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage im Revierderby

Zwayer: Rote Karten gegen Reus und Wolf waren "unstrittig"

Videobeweis-Ärger in Dortmund: Schiedsrichter Zwayer gibt Elfmeter für Schalke

Das sei ihm "aber nicht gelungen, weil die Situation anders gelaufen ist, als er sie eingeschätzt hat. Am Ende haben wir zu beurteilen, was passiert, und nicht, was die Absicht ist. Ein gestrecktes Bein auf die Achillessehne mit offener Sohle ist eine Gesundheitsgefährdung, und damit ist die Entscheidung klar.“