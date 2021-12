Zwayer über Aussagen von BVB-Profi Bellingham: "Persönlich, verunglimpfend und respektlos"

Dortmund, Deutschland, 1. Fussball Bundesliga 14.Spieltag Borussia Dortmund : FC Bayern München 2-3 04. 12. 2021 im Signal-Iduna Park in Dortmund Heftige Anschuldigungen Jude BELLINGHAM BVB re.- erhob nach dem Spiel schwere Vorwürfe gegenüber dem Schiedsrichter SR. Felix ZWAYER li.- *** Dortmund, Germany, 1 Football Bundesliga 14 Matchday Borussia Dortmund FC Bayern Munich 2 3 04 12 2021 at Signal Iduna Park in Dortmund Heavy accusations Jude BELLINGHAM BVB re made heavy accusations against referee SR Felix ZWAYER li after the match. © imago images/Norbert Schmidt