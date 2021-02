Fenerbahce verliert Tabellenführung gegen Galatasaray - Mesut Özil eingewechselt

Fenerbahce Istanbul hat in der türkischen SüperLig durch eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Stadtrivale Galatasaray am Samstag die Tabellenführung verloren. Der neue Klub des früheren deutschen Nationalspielers Mesut Özil, der in der zweiten Hälfte für Mert Hakan Yandas eingewechselt wurde und damit erstmals seit seinem Wechsel vom FC Arsenal in einem Heimspiel für Fenerbahce zum Einsatz kam, ist mit 48 Punkten nach 23 Partien nun punktgleich mit Galatasaray. Doch der Kontrahent hat das bessere Torverhältnis und setzte sich daher an die Spitze.

