Fenerbahce Istanbul verärgert über Kündigung von Max Kruse: "Ab sofort ein Risiko-Spieler"

Max Kruse bekommt mächtig Gegenwind. Die einseitige Kündigung seines Vertrags bei Fenerbahce Istanbul kam dort gar nicht gut an - und der Verein kündigte rechtliche Schritte gegen den ehemaligen deutschen Nationalspieler an. Am Donnerstagabend legte ein Vorstandsmitglied des türkischen Vereins noch einmal gegen Kruse nach und fand deutliche Worte.

"Wir haben 28 Spieler, keiner hat uns Probleme bereitet. In der gesamten Liga ist uns kein derartiger Fall bekannt. Nur er hat so einen Schritt unternommen. Das ist wohl eine Sache des Charakters", kritisierte Alper Pirsen den 32-Jährigen bei beIn Sports scharf. "Da hat er gepokert, aber riskant gehandelt."

Was war geschehen? Der türkische Spitzenverein Fenerbahce hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler Max Kruse seinen Vertrag in Istanbul einseitig aufgekündigt habe. Fenerbahce will gegen die Kündigung vorgehen. Laut des derzeitigen Tabellen-Siebten der türkischen Süper Lig habe Kruse aufgrund von fehlenden Zahlungen den Vertrag einseitig aufgekündigt. Fenerbahce stellte dazu in einer Stellungsnahme auf der Homepage fest, dass der Klub keinerlei Schulden gegenüber Kruse von vor der Coronavirus-Pandemie habe.

Kruse-Kündigung "unfair und unbegründet"

Zwar gab der Verein zu, dass die Gehälter für den April und Mai einbehalten wurde, dies sei aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschehen. Der Klub wollte laut Mitteilung mit Kruse über Gehaltskürzungen reden, der nahm das Gesprächsangebot allerdings nicht an. "Deshalb ist die Kündigung unfair und unbegründet", teilte Fenerbahce mit. Vielmehr sei es wohl ein Versuch, die Gunst der Stunde zu nutzen - und nach Deutschland zurückzukehren. "Ich denke, er ist unglücklich", sagte Pirsen. Kruse soll Heimweh haben.

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Durch den gekündigten Vertrag wäre Kruse ablösefrei im Sommer zu haben. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist durchaus vorstellbar, schließlich überzeugte der ehemalige Stürmer von Werder Bremen auch in der Süoer Lig. In 20 Ligaspielen erzielte der ehemalige deutsche Nationalspieler sieben Treffer und bereitete weitere sieben Tore vor. Tabellarisch läuft sein Klub jedoch den Ansprüchen hinterher. Der Traditionsverein hat sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray und liegt nur auf dem siebten Rang.

Kruse laut Fenerbahce nun ein "Risiko-Spieler"