Fenerbahce-Boss kritisiert Ex-Nationalspieler Mesut Özil: Darüber muss er sich "Gedanken machen"

Für Mesut Özil läuft es bei Fenerbahce Istanbul noch nicht rund. Die Kritik an den Leistungen des früheren deutschen Nationalspielers ist groß. Auch Klub-Boss Ali Koc nimmt den inzwischen 33-Jährigen nicht in Schutz. "Seit Beginn dieser Saison wird Mesut Özil mit Robin van Persie verglichen (Ex-Spieler bei Fenerbahce, d. Red.). Özil will mehr spielen. Von jetzt an muss er sich auf sein Spiel konzentrieren und seine kommerziellen Interessen außen vor lassen", sagte Koc bei Fenerbahce TV.

Anzeige