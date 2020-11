"Der richtige Schritt": Der TSV Godshorn angelt sich Ferhat Bikmaz

Es ist an der Zeit für sein Comeback, wenngleich sich Ferhat Bikmaz noch etwas gedulden muss. Fast neun Monate ist es mittlerweile her, dass der 32-Jährige in einem Punktspiel auf dem Platz gestanden hat. Sein Kopfballtreffer für den HSC Hannover am 7. März reichte nicht, beim VfB Lübeck verlor der Regionalligist mit 1:2. Anzeige Dass die Begegnung im Stadion an der Lohmühle auf lange Sicht sein letzter Auftritt sein würde, konnte Bikmaz, einer der besten Spieler in Hannovers Amateurfußball, damals nicht ahnen. Erst die Pandemie, dann der Abschied vom HSC im Sommer mit anschließender Pause, die sich der Türke selbst verordnete und über die er heute ein wenig staunen muss. „Es war eine extrem lange Auszeit. Das kenne ich so gar nicht“, sagt Bikmaz.

"Musste erstmal Abstand gewinnen" Inzwischen hat der seit dem 1. Juli vereinslose Mittelfeldspieler einen neuen Klub gefunden: Nach der Winterpause will Bikmaz dem TSV Godshorn helfen, eine gute Rolle in der Landesliga zu spielen. „Vor ein paar Wochen habe ich mir gedacht, dass es wieder losgehen kann“, sagt er. „Bis dahin musste ich erst einmal etwas Abstand vom Fußball gewinnen. Die Auszeit habe ich gebraucht.“ So konnte er in den vergangenen Monaten auch mehr Zeit mit seiner Tochter Alissia (8) und seinem Sohn Elia (2) verbringen, erzählt der kaufmännische Angestellte einer Spedition. „Jetzt bin ich wieder heiß auf Fußball.“ Acht Spiele für Sivasspor Bei der Ü32 der Kickers Vahrenheide hat sich Bikmaz zuletzt fit gehalten. Mit ein paar Freunden ging es in den Soccerpark, dazu Dauerläufe am Maschsee und rund um die Herrenhäuser Gärten, regelmäßige Workouts in seiner Wohnung in der Nordstadt. Ein Kontrastprogramm für den Mann, der in seiner Kicker-Laufbahn viel in der Welt herumgekommen ist und einige Höhepunkte erlebt hat. Acht Einsätze in der türkischen Süper Lig für Sivasspor, ein Europa-League-Spiel in der Ukraine gegen Schachtjor Donezk, eine Bundesligapartie mit Hannover 96 in Leverkusen, dazu Erfolge als Juniorenfußballer: Mit der U17 der Türkei wurde er 2005 in Italien Europameister, bei der WM in Peru im gleichen Jahr schaffte es Bikmaz mit dieser Auswahl bis ins Halbfinale gegen Brasilien.

Ein „unbeschreibliches Erlebnis“ war für Bikmaz auch das Freundschaftspiel gegen Real Madrid im Juli 2007, als er bei der letzten Wechselmöglichkeit für 96 unverhofft noch zum Zuge gekommen sei und so den überraschenden 3:0-Sieg der Roten mit auf dem Platz feiern konnte. Jetzt also TSV Godshorn, einer von mehreren Klubs, die ihn schon im Sommer zu sich holen wollten. „Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, wo und wann ich wieder spielen will“, blickt Bikmaz zurück. "Sie wollten mich unbedingt" Godshorns Teammanager Sven Ubben ließ indes nicht locker – und hakte rechtzeitig noch einmal nach, als der 32-Jährige für einen Transfer bereit war. „Wir hatten dann optimale Gespräche“, sagt Bikmaz. „Der Verein wollte mich unbedingt haben, und bei der ersten Trainingseinheit in Godshorn habe ich sofort gemerkt, dass es der richtige Schritt für mich ist.“ Für sein Landesligateam, das bis zum Lockdown im November nur eins von fünf Saisonspielen gewann, sei die Verpflichtung von Bikmaz Gold wert, so Niklas Mohs. „Es ist das entscheidende Mosaiksteinchen, das uns noch gefehlt hat“, sagt der TSV-Trainer. „Ferhat kann die Mitspieler richtig stellen und ein Spiel lesen. Er spricht das an, was nötig ist. Einen wie ihn in der Mannschaft zu haben, ist für jeden Trainer etwas Besonderes.“ Bikmaz soll in Zukunft bei den Godshornern in zentraler Position die Fäden ziehen. Er ist laut Mohs der Spieler, der das Team führen soll.