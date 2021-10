Feriencamp des TuS Empelde begeistert: Drei tolle Tage mit Recken und Trampolin für über 80 Teilnehmer

Das Konzept des Herbstferiencamps des TuS Empelde hat auch in diesem Jahr gezogen. Man versammele etwas mehr als 80 Kinder und Jugendliche an drei Tagen in drei Empelder Sporthallen, gebe dem Nachwuchs drei Stunden Trainingseinheiten pro Tag und lasse ihn ansonsten mit den Teamkollegen zusammen essen, herumtoben und sich auspowern. Von den Minis bis zur A-Jugend waren Teilnehmer dabei – das heißt, dass die Altersspanne von vier bis 18 Jahren reichte.

Anzeige

Zwei Überraschungen gab es obendrein. Von den Recken kam eine dreiköpfige Delegation zu Besuch, die den TuS-Talenten wertvolle Tipps mit auf den Weg gab. Neben dem Co-Trainer der Erstligamänner, Heidmar Felixson, und Vincent Marohn, Coach der Bundesliga-A-Junioren, war auch Koray Ayar dabei. Der 21-Jährige stammt aus der Jugend der Empelder und hat mit den Männern der Recken bereits Bundesliga-Luft geschnuppert. Vergangene Woche beim 35:31-Sieg in der Halle des HC Erlangen hatte Ayar viel Lob für seinen Auftritt im Trikot der TSV Hannover-Burgdorf bekommen.