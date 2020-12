Spätes Vardy-Tor rettet Platz zwei - Leicester City und ManUnited mit Remis am Boxing Day

Leicester City und Manchester United mussten sich im Topspiel der Premier League zum Auftakt des Boxing Days mit einem Remis begnügen. Im Duell des Tabellenzweiten und -dritten kamen beide Mannschaften nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Marcus Rashford brachte das Team von Ole Gunnar Solskjaer mit seinem 50. Premier-League-Treffer in Führung (23.), Harvey Barnes sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich (31.). In der Schlussphase sorgte Bruno Fernandes für die erneute United-Führung (79.), die Jamie Vardy ein weiteres Mal konterte (84.). Beide Teams verpassten damit einen Big Point im Kampf um die Verfolgerrolle von Spitzenreiter FC Liverpool. Stattdessen können die Reds ihren Vorsprung auf Leicester am Sonntag mit einem Sieg gegen West Bromwich Albion auf sechs Punkte ausbauen. Manchester United bleibt einen Zähler hinter den Foxes.

