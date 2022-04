Kuriosum auf ManCity-PK: Kapitän Fernandinho kündigt Abschied an - Trainer Guardiola weiß von nichts

Die Pressekonferenz von Manchester City vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend bei Atlético Madrid entwickelte sich am Dienstag phasenweise kurios. Zunächst hatte Kapitän Fernandinho auf dem Podium Platz genommen und antwortete auf eine Frage nach seinen Zukunftsplanungen im Sommer freimütig: "Ich will spielen und zurück nach Brasilien gehen. Das habe ich gemeinsam mit meiner Familie, die das Wichtigste für mich ist, entschieden." Kurz darauf stellte sich dann Trainer Pep Guardiola und reagiert mit Blick auf die Erklärung des Mittelfeldspielers - überrascht.

Anzeige