Fernando Alonso über den Titelkampf in der Formel 1, Sympathie zu Max Verstappen und Mick Schumacher

Bereits im vorletzten Rennen in Saudi-Arabien gerieten Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen auf der Strecke aneinander. In den finalen Showdown im Kampf um die Formel-1-Krone gehen die beiden Kontrahenten nun punktgleich – für Spannung ist also allemal gesorgt. Fernando Alonso, aktuell für Alpine aktiv, holte sich selbst zwei Mal den WM-Titel. Vor dem Saison-Finale spricht der Spanier im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), über das packende Duell zwischen Hamilton und Verstappen, seine eigene Laufbahn und Mick Schumacher. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Alonso, Max Verstappen hat sich als großer Fan von Ihnen geoutet. Macht es Sie stolz, dass junge Supertalente wie Verstappen von Ihrem Fahrstil schwärmen? Fernando Alonso (40): Ja, das ist nett zu hören. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe schon im letzten Jahr gesagt, als Max noch nicht um den Titel gefahren ist: Ich schaue mir nur wegen zwei Fahrern die Rennen an. Wegen Max und wegen George Russell. Weil das die beiden Fahrer sind, die speziell sind, die den Unterschied machen und die mehr aus der eigentlichen Leistungsfähigkeit ihrer Autos herausholen. Der Rest der Piloten fuhr nur die Resultate ein, die der Performance ihrer Autos entsprachen.

Im WM-Duell zieht Verstappen alle Register. Inwiefern ist das selbst für einen siebenmaligen Weltmeister wie Hamilton Neuland? Lewis ist es gewohnt, nur gegen seinen Teamkollegen zu kämpfen. Durch Max steigt der Druck auf ihn. Es ist eine interessante Meisterschaft, auch neben der Strecke. Eines der Resultate haben wir in Saudi-Arabien gesehen (als Hamilton Verstappen ins Heck rauschte; d. Red.).

Sie zeigen auch mit 40 Jahren noch Weltklasseleistungen, standen zuletzt wieder auf dem Podium. Wie machen Sie das?

Das hat mit der Eigenart der Formel 1 und des Motorsports zu tun. Wir reden nicht von Fußball, Tennis oder Basketball. Da wäre das so kaum möglich. Motorsport ist nicht so sehr altersabhängig. Beispiel: Ein Mercedes-Pilot ist 36, einer von Haas knapp über 20. Der Mercedes-Pilot gewinnt, der andere wird Letzter. Das hat aber hauptsächlich mit der Leistungsfähigkeit ihrer Autos zu tun. Was wichtig ist: Du musst fit sein, du musst motiviert sein.